بريطانيا تغلق سفارتها بكوريا الشمالية خوفا من فيروس كورونا

الخميس 28 مايو 2020

أغلقت السفارة البريطانية لدى كورويا الشمالية، الخميس، أبوابها مؤقتاً فيما غادر كل دبلوماسييها البلاد كإجراء احترازي لاحتواء فيروس كورونا.



وقال السفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية كولين كروكس عبر تويتر: "أغلقت السفارة البريطانية في بيونج يانج مؤقتا في 27 مايو 2020 وغادر كل الموظفين الدبلوماسيين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للفترة الراهنة".

ويعد الإجراء البريطاني أحدث خطوة من نوعها من جانب بعثة أجنبية في كوريا الشمالية، وسط قيود صارمة تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقا لرويترز.

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه إن القرار اتُخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".

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وجاء في البيان أن بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن.

كان موقع إن.كيه نيوز الذي يقع مقره في سول ويتابع الوضع في كوريا الشمالية نقل عن مصادر لم يسمها إن الدبلوماسيين عبروا الحدود إلى الصين برا، إذ أن حركة الطيران ما زالت معلقة.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكنها حظرت كل التنقلات تقريبا عبر الحدود وتضع الأجانب في حجر صحي لأسابيع.

وفي مارس/آذار، سحبت عدة دول منها ألمانيا وفرنسا دبلوماسييها من كوريا الشمالية وأغلقت بعثاتها هناك.