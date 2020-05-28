منظمة حقوقية: 10 آلاف معتقل عرضة للإصابة بكورونا في سجون الحوثيين

الخميس 28 مايو 2020

حذرت منظمة حقوقية يمنية من أن هناك 10 آلاف معتقل عرضة لخطر الإصابة بوباء كورونا في المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، مطالبة بالإفراج الفوري عن "جميع المختطفين قبل أن يجتاح الوباء المعتقلات والسجون العامة والسرية".



وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأربعاء (27 مايو/ أيار 2020)، في بيان صحفي، إنها تلقت بلاغا يؤكد "إصابة اثنين من المختطفين" في السجن المركزي بصنعاء بفيروس كورونا. وحذرت المنظمة الحقوفية اليمنية من إمكانية إصابة 10 آلاف معتقل بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين.

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وطالبت الشبكة الحقوقية الأهلية بالإفراج الفوري عن جميع "المختطفين قبل أن يجتاح الوباء المعتقلات والسجون العامة والسرية التي تتخذها جماعة الحوثي أماكن لإخفاء معارضيها الذين تجاوزوا عشرة آلاف مختطف". كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وبذل كافة الجهود من أجل إطلاق كافة المختطفين في سجون الحوثيين دون قيد أو شرط.

وحملت المبعوث الدولي للأمم المتحدة مارتن غريفيث المسؤولية تجاه المعتقلين والتباطؤ الحاصل حتى اليوم في إلزام الحوثيين بتنفيذ الاتفاقيات المؤيدة لعملية الإفراج عن كافة المعتقلين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم.

وحتى اليوم، لم تعلن جماعة الحوثي سوى عن أربع إصابات بوباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تواجه اتهامات كبيرة بإخفاء العدد الحقيقي للحالات التي تتجاوز المئات وفق تقارير حقوقية