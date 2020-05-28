شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تركيا تتوغل في ليبيا بسبب غياب الردع العربي والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 قالت صحيفة الوطن في افتتاحيتها بعنوان " الموقف الدولي من تركيا" ان المجتمع الدولي لم يتوقف عن الدفع باتجاه حل سياسي في أغلب مناطق النزاع المشتعلة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تفاقمت كثيراً في العقد الأخير ووصلت لدرجة الحروب في بعضها وباتت تهدد وحدة ومستقبل الدول التي تجري فيها.

وأضافت أن الثابت في جميع تلك الأزمات هو التدخلات الخارجية، وتبدو تركيا على درجة كبيرة من الخطورة، فهي لا تكتفي بمحاولة الاستيلاء على جانب من الأراضي شمالي سوريا ومواصلة تعطيل إمكانية إنجاز كل حل سياسي، بل إنها في غياب الردع الدولي الواجب باتت ذراعها الإرهابية تقصد مناطق بعيدة مثل ليبيا التي تعاني الكثير جراء السياسة التركية الرعناء

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