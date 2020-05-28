حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم

الخميس 28 مايو 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.



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وبين المركز - في بيانه اليومي - ان الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 و المد الثاني عند الساعة 04:03 و الجزر الأول عند الساعة 50:10 ز الجزر الثاني عند الساعة 45:21..و سيكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01: 14 و المد الثاني عند الساعة 02:01 و الجزر الاول عند الساعة 07:20 و الجزر الثاني عند الساعة 07:55.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 41 31 60 20 دبي 40 30 65 25 الشارقة 39 28 70 30 عجمان 39 29 65 30 أم القيوين 40 29 60 25 رأس الخيمة 41 28 55 25 الفجيرة 38 29 70 35 العين 44 31 50 15 ليوا 45 30 50 25 الرويس 40 29 75 25 السلع 41 28 80 30 دلما 38 28 80 25 طنب الكبرى 37 27 85 35 طنب الصغرى 37 27 85 35 أبو موسى 37 27 85 35