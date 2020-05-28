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شكرا لقرائتكم خبر عن 24 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ولا وفيات والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أظهرت بيانات لوزارة الصحة المغربية مساء أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من دون تسجيل أية وفيات.
وأضافت النشرة اليومية لوزارة الصحة أن أعداد المصابين في المغرب ارتفع إلى 7601، في حين استقرت الوفيات عند 202.
وتماثل للشفاء 97 مصابا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4978، وتصبح نسبة التعافي 65.5 في المائة.
وأصبحت الحالات النشطة 2421؛ أي بمعدل 6.7 لكل 100 ألف نسمة
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