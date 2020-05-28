24 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ولا وفيات

الخميس 28 مايو 2020

أظهرت بيانات لوزارة الصحة المغربية مساء أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من دون تسجيل أية وفيات.



وأضافت النشرة اليومية لوزارة الصحة أن أعداد المصابين في المغرب ارتفع إلى 7601، في حين استقرت الوفيات عند 202.

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وتماثل للشفاء 97 مصابا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 4978، وتصبح نسبة التعافي 65.5 في المائة.

وأصبحت الحالات النشطة 2421؛ أي بمعدل 6.7 لكل 100 ألف نسمة