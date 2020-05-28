شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 25598 حالة والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 25598 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة. Advertisements وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصا. وأشارت بلومبرغ إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.

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