شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في الصين والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس إن الصين سجلت إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم 27 مايو، مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

Advertisements وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن الحالتين وافدتان من الخارج. وأكدت الصين أيضا رصد 23 حالة جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم 27 مايو، مقابل 28 حالة في اليوم السابق.

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