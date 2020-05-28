شكرا لقرائتكم خبر عن 463 وفاة و3463 إصابة بكورونا في المكسيك خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

الخميس 28 مايو 2020 سجلت المكسيك 3463 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء و463 حالة وفاة.

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