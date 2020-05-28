اكتشاف البروتين المسؤول عن الاصابة بسرطان الثدي

وفي بحث نشر في Nature Cell Biology، وصف العلماء كيف تنتج سرطانات الثدي العدوانية Creld2، الذي يخترق الخلايا السليمة، لتعزيز تطور الورم.
ويقول الأستاذ صموئيل: "كان العلماء على علم بهذا البروتين، ولكن لم يتم دراسته جيدا وحتى الآن لم نفهم الدور الذي يلعبه في سرطان الثدي. ويبدو أن Creld2 يجعل الخلايا الطبيعية السليمة المحيطة بالورم تتصرف بشكل غير طبيعي، ما يجعله يساعد الأورام على النمو".ويعمل صموئيل وفريقه في مركز بيولوجيا السرطان (CCB)، وهو تحالف بين جامعة جنوب أستراليا و SA Pathology ، على تطوير علاجات لتدمير أو حظر بروتين Creld2، بهدف منع سرطان الثدي من النمو والانتشار في جميع أنحاء الجسم.
والعثور على مستويات عالية من Creld2 في سرطانات الثدي السلبية الثلاثية، التي تشكل 15% من جميع سرطانات الثدي في أستراليا، والتي يصعب علاجها، ولديها معدلات بقاء على قيد الحياة منخفضة للغاية. وغالبا ما يؤثر هذا النوع من سرطان الثدي على النساء الأصغر سنا.
كما عثر على بروتين Creld2 بمستويات عالية أيضا، في سرطانات الكلى وسرطانات الجلد غير الميلانينية، وسرطان الخلايا الحرشفية الغازية، والذي يمكن أن يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.
وأشار صموئيل إلى"إن التنبؤ بجميع هذه السرطانات ليس جيدا، لذلك إذا تمكنا من تدمير هذا البروتين أو حظره، فمن المحتمل أن نوقف هذه السرطانات عن النمو".
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