اخبار العالم

اكتشاف البروتين المسؤول عن الاصابة بسرطان الثدي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وربط الفريق المستويات العالية من البروتين المسمى Creld2 بأنواع سرطان الثدي الأكثر عدوانية مع معدلات بقاء على قيد الحياة أقل، وفقا للأستاذ المساعد مايكل صموئيل، الباحث الكبير في UniSA في مركز بيولوجيا السرطان (CCB)، الذي قاد هذا البحث مع العالمة الرائدة، الدكتورة مارينا كوتشيتكوفا.

وفي بحث نشر في Nature Cell Biology، وصف العلماء كيف تنتج سرطانات الثدي العدوانية Creld2، الذي يخترق الخلايا السليمة، لتعزيز تطور الورم.

ويقول الأستاذ صموئيل: "كان العلماء على علم بهذا البروتين، ولكن لم يتم دراسته جيدا وحتى الآن لم نفهم الدور الذي يلعبه في سرطان الثدي. ويبدو أن Creld2 يجعل الخلايا الطبيعية السليمة المحيطة بالورم تتصرف بشكل غير طبيعي، ما يجعله يساعد الأورام على النمو".

ويعمل صموئيل وفريقه في مركز بيولوجيا السرطان (CCB)، وهو تحالف بين جامعة جنوب أستراليا و SA Pathology ، على تطوير علاجات لتدمير أو حظر بروتين Creld2، بهدف منع سرطان الثدي من النمو والانتشار في جميع أنحاء الجسم.

والعثور على مستويات عالية من Creld2 في سرطانات الثدي السلبية الثلاثية، التي تشكل 15% من جميع سرطانات الثدي في أستراليا، والتي يصعب علاجها، ولديها معدلات بقاء على قيد الحياة منخفضة للغاية. وغالبا ما يؤثر هذا النوع من سرطان الثدي على النساء الأصغر سنا.

كما عثر على بروتين Creld2 بمستويات عالية أيضا، في سرطانات الكلى وسرطانات الجلد غير الميلانينية، وسرطان الخلايا الحرشفية الغازية، والذي يمكن أن يكون مميتا إذا لم يتم اكتشافه مبكرا.

وأشار صموئيل إلى"إن التنبؤ بجميع هذه السرطانات ليس جيدا، لذلك إذا تمكنا من تدمير هذا البروتين أو حظره، فمن المحتمل أن نوقف هذه السرطانات عن النمو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف البروتين المسؤول عن الاصابة بسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا