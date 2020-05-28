بالصور.. منع بناء ارض زراعية في الغزالية

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اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن منعها بناء ارض زراعية في منطقة الغزالية غرب العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية المنصور قامت بمنع وايقاف البناء في ارض زراعية تقع ضمن منطقة الغزالية، من خلال احاطتها بالكتل الكونكريتية".
واضافت ان "ذلك تم بالتنسيق مع القوات الامنية وعدد من الجهات الاخرى المختلفة".
يذكر ان ملاكات الدائرة البلدية قد تعرضوا للتهديد من قبل المتجاوزين الذين انذرتهم الدائرة سابقاً برفع تجاوزاتهم ولاكثر من مرة
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