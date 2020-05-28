إحذروا هذه الأعراض الجلدية قد تشير للاصابة بكورونا!

أوردت مجلة "فرويندين" أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد تظهر في صورة أعراض جلدية، وذلك وفقا لنتائج فحوصات أجراها أطباء أسبان ونشرتها الدورية العلمية "British Journal of Dermatology". وأوضحت المجلة الألمانية أن الأعراض الجلدية تتمثل في الاحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد. ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت هذه الأعراض مصحوبة بالأعراض المميزة لفيروس كورونا والمتمثلة في الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.





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