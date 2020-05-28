العاب 'الصجم' توقع اكثر من (٣٠) اصابة خلال ايام العيد في بغداد

اعلنت مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة في بغداد، الخميس، عن تسجيل اكثر من (٣٠) اصابة بسبب العاب "الصجم" خلال ايام العيد في بغداد، فيما دعت الى ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

وقال مدير المستشفى عمار فؤاد عيسى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المستشفى استقبل خلال ايام العيد (٣4) حالة اصابة جراء استخدام العاب الاطفال المحرضة على العنف ذات الاطلاقات البلاستيكية (الصجم)، فيما جرى استقبال ما يزيد عن (٤٠٠) مراجع في شعبة الطوارئ لحالات تشكو من مشاكل مختلفة في الصحة العينية"، مبينا ان "عدد الإصابات هذا العيد اقل نسبيا مقارنة بما تم تسجيلة في بعض الاعياد السابقة بسبب حظر التجوال الوقائي لمواجهة خطر فايروس كورونا من جهة وزيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذا النوع من الالعاب المحرضة على العنف من جهة أخرى".

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واضاف عيسى ان "اغلب تلك الاصابات كانت في منطقة العين وتحديدا لدى الاطفال معظمها اصابات خطيرة ادخله على اثرها المصابين صالات العمليات الجراحية لتلقي العلاج"، موضحا انه "على الرغم من التحذيرات الواسعة والمناشدات المتكررة التي اطلقتها دائرة صحة الرصافة في وقت سابق عبر وسائل الاعلام المختلفة التي اوضحت من خلالها خطورة هذه الالعاب وما تشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة المواطن العراقي كونها تساهم في قتل فرحة العيد باصابات قد تكون بالغة تؤدي الى نتائج وخيمة يصعب معالجتها، الا انه وللاسف الشديد جاء العيد وفي ظل ازمة تفشي خطر جائحة كورونا مسجلا العديد من الاصابات".

وتابع "الاصابات توزعت على النحو الآتي : الاثنين (١٨) إصابة ، الثلاثاء(٨) ، الأربعاء(٨) فيما لم تسجل اي إصابات تذكر يوم الأحد اول ايام العيد"، داعيا الى "ضرورة تفعيل الاجراءات القانونية الرادعة التي تحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تتسبب سنويا لا سيما ايام الاعياد بالكثير من حالات الاصابة لدى الاطفال والتي قد تؤدي الى فقدان العين والعمى في اغلب الاحيان الى جانب ما تتركه من اثار صحية ونفسية جسيمة على مختلف شرائح المجتمع".