​ ايران تصمم سفينتين عسكريتين باسم سليماني والمهندس

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية اللواء علي رضا تنغسيري، الخميس، عن تصميم سفينتين عسكريتين إحداها باسم قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني، والأخرى باسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، مشيرا الى أن السفينتين ستضمان منصات هبوط وإقلاع المروحيات.
وقال تنغسيري خلال مراسم تسليم زوارق بحرية جديدة، اليوم، إنه تم تسلم مجموعة كبيرة من الزوارق البحرية السريعة، تضم 112 زورقا هجوميا قاذفا للصواريخ من طراز ذوالفقار وحيدر وميعاد، مشيرا الى تصميم سفينة عسكرية باسم "قاسم سليماني" وأخرى باسم "أبومهدي المهندس"، تضم منصة لهبوط وإقلاع المروحيات.
واعتبر تنغسيري، أنها "ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية في الحرس الثوري في مياه الخليج"، مؤكدا أنهم "سيتواجدون إلى جانب الأمريكان أينما حلوا".
واشار الى أن الأمريكيين سيشعرون بوجود الحرس الإيراني أكثر مستقبل، موضحا "نحن نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، لا نخشى الموت، ومستعدون للتضحية، وسنوجه صفعة للعدو في أي مواجهة"على حد قوله.
واعتبر تنغسيري، أنها "ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية في الحرس الثوري في مياه الخليج"، مؤكدا أنهم "سيتواجدون إلى جانب الأمريكان أينما حلوا".
واشار الى أن الأمريكيين سيشعرون بوجود الحرس الإيراني أكثر مستقبل، موضحا "نحن نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، لا نخشى الموت، ومستعدون للتضحية، وسنوجه صفعة للعدو في أي مواجهة"على حد قوله.
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