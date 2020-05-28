دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تستعد لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تستعد دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين مطلع الأسبوع المقبل، بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين نتيجة انتشار فيروس كورونا.



ونقلت العين الاخبارية عن مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن قرارا سيتخذ خلال الساعات القادمة بإعادة فتح أبواب المسجد أمام المصلين السبت أو الأحد المقبلين.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون الدينية بالقدس قرر في 23 اذار/مارس الماضي تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية.

واقتصرت الصلاة في المسجد الأقصى منذ ذلك التاريخ على حراس المسجد الأقصى والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وتم بث الصلوات والأذان عبر الإنترنت.

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وقال مجلس الأوقاف والشؤون الدينية الأسبوع الماضي: "في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، بناء على ما تقدم يقرر مجلس الأوقاف رفع تعليق دخول الـمصلين إلى المسجد الأقصى المبارك بعد عيد الفطر السعيد".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".

والأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إنها تعمل على تنظيف وتعقيم ساحات ومساطب وأروقة المسجد الأقصى المبارك تمهيدا لفتحه أمام المصلين بداية الأسبوع المقبل.

ولكن الإذاعة الإسرائيلية قالت إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ستعمل على اقتصار عدد المسموح لهم بالدخول إلى المسجد على 500 شخص سيطلب منهم تسليم هوياتهم الشخصية لعناصر الشرطة الموجودين عند البوابات الخارجية للمسجد لحين انتهاء الصلاة.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وضع الاحتلال الإسرائيلي أي شروط على دخول المصلين إلى المسجد.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وفقا ل"العين الإخبارية": "المسجد الأقصى هو مسؤولية دائرة الأوقاف الإسلامية ونحن الأقدر على تولي توفير إجراءات السلامة للمصلين وسنستعين بفرق الكشافة والمتطوعين من أجل تنظيم الأمور بإذن الله".