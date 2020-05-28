انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الايراني خلفا للاريجاني

تم انتخاب النائب ​محمد باقر قاليباف​ رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي ال​ايران​ي في دورته الجديدة الحادية عشرة لفترة عام واحد .

وحصل قالیباف على 230 صوتا من اصوات النواب الحاضرين في اجتماع المجلس اليوم الخميس البالغ عددهم 264 نائبا من اصل 290 نائبا.

وخاض المنافسة ايضا على رئاسة مجلس الشورى الاسلامي النائبان ​فريدون عباسي​ (17 صوتا) ومصطفى ميرسليم (12 صوتا).

وأقيمت صباح امس الاربعاء مراسم خاصة بمناسبة بدء الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي في ايران.

وحضر المراسم رؤساء سابقون لمجلس الشورى الاسلامي وهم ​علي لاريجاني​ وعلي اكبر ناطق نوري وغلام علي حداد عادل ورئيس الجمهورية ​حسن روحاني​ ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والعديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية.