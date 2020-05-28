بحث النائب ادكار طرابلسي، عضو لجنة المهجرين النيابية، مع وزيرة المهجرين غادة شريم في ملفات حيلان، والمية ومية، وعبيه، ومناطق أخرى لم تُعد لأصحابها منذ تهجيرهم أثناء الحرب الممتدة بين 1975 و1990.
النائب طرابلسي الذي زار الوزيرة شريم في مكتبها في الوزارة، سلّمها ملفاً يتضمّن الكتب التي رفعها الى كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والوزير السابق غسان عطا لله، واتفقا على متابعة الملفات حتى إقفالها بشكل يُعيد الحقوق لأصحابها.
كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: لضرورة عودة الحقوق الى أهالي حيلان والمية ومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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