طرابلسي: لضرورة عودة الحقوق الى أهالي حيلان والمية ومية

بحث النائب ​ادكار طرابلسي​، عضو لجنة المهجرين النيابية، مع وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ في ملفات حيلان، و​المية ومية​، وعبيه، ومناطق أخرى لم تُعد لأصحابها منذ تهجيرهم أثناء الحرب الممتدة بين 1975 و1990.

النائب طرابلسي الذي زار الوزيرة شريم في مكتبها في الوزارة، سلّمها ملفاً يتضمّن ​الكتب​ التي رفعها الى كل من رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ والوزير السابق غسان عطا لله، واتفقا على متابعة الملفات حتى إقفالها بشكل يُعيد الحقوق لأصحابها.