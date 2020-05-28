هاشم: الخائن والعميل سيبقى هو هو مهما حاولوا تجميل وتزيين الكلمات

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أنه "مرة جديدة يحاول البعض التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم بما يتعلق باقتراح قانون العفو وخاصة ملف الفارين الى أراضي ​فلسطين المحتلة​"، مشددا على أنه "لا يمكن مقاربة هذه القضية تحت عنوان المبعدين كما يحلو للبعض، فمن التحق بالعدو لحظة التحرير وبعد ذلك فعل ذلك بمحض إرادته وقراره دون اي ضغوط، لذلك فإن اختيار المفردات في الإطار القانوني والوطني يجب ان يكون دقيقا بعيدا عن النوايا الملتبسة".

وأكد هاشم في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الخائن والعميل سيبقى هو هو مهما حاولوا تجميل وتزيين الكلمات"، مشيرا الى أن "الخيانة ليست صورة لتمحى بل مسار يدعونا للانتباه والحذر في زمن إنقلاب المفاهيم وضياع المبادىء".