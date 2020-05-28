تسليم أحد مروجي المخدرات في مخيم الرشيدية إلى الاجهزة الامنية

أوقفت ​القوة الأمنية الفلسطينية​ في ​مخيم الرشيدية​ أحد مروجي المخدرات ويدعى ي.أ، في المخيم، وقد تم تسليمه إلى ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية المختصة.

وأبدت ​الفصائل الفلسطينية​ حرصها واصرارها على تسليم جميع تجار المخدرات ومروجيها العابثين بأمن المخيم إلى السلطات اللبنانية، وأكدت ان "العملية الأمنية ضد تجار المخدرات والمخلين بالأمن والاستقرار ستستكمل، وسيتم اعتقال المتورطين في ​تجارة المخدرات​ وترويجها، ومن تسول له نفسه العبث بأمن مخيماتنا".