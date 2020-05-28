تسليم أحد مروجي المخدرات في مخيم الرشيدية إلى الاجهزة الامنية

أوقفت القوة الأمنية الفلسطينية في مخيم الرشيدية أحد مروجي المخدرات ويدعى ي.أ، في المخيم، وقد تم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة.
وأبدت الفصائل الفلسطينية حرصها واصرارها على تسليم جميع تجار المخدرات ومروجيها العابثين بأمن المخيم إلى السلطات اللبنانية، وأكدت ان "العملية الأمنية ضد تجار المخدرات والمخلين بالأمن والاستقرار ستستكمل، وسيتم اعتقال المتورطين في تجارة المخدرات وترويجها، ومن تسول له نفسه العبث بأمن مخيماتنا".
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