عبدالله: صرخة الأساتذة المتعاقدين هي كلمة حق

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ ان "صرخة الأساتذة المتعاقدين، من أجل إنصافهم والافراج عن ملف التفرغ في ​الجامعة اللبنانية​، هي كلمة حق، في زمن، يفرض علينا، دعم وتطوير الجامعة الوطنية، ملاذ الفقراء وذوي الدخل المحدود، أسوة بالمدرسة الرسمية".

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