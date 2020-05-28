أبو الحسن: مكافحة الفساد ليست استنساباً بل ثقافة تترجم في كل الاتجاهات

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، الى أنه "تعقد اليوم جلسة تشريعية مهمة في ظروف بالغة التعقيد فيما وطننا يمر بمخاطر كبيرة"، داعيا الى "الإبتعاد عن المزايدات الشعبوية وتسجيل النقاط ومحاولة تضليل الرأي العام لتعويم الذات".

وشدد في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، على أن "​مكافحة الفساد​ ليست استنساباً بل ثقافة تترجم في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات وفي كل الملفات ولا تحدّها المحرمات".