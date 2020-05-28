اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان موجات كورونا رحلات المغتربين تتواصل حتى تستمر التعبئة العامة ولا ينكشف ​الفقر​ والجوع في الشارع وجلسة ​المجلس النيابي​ اليوم ستكون مسرحية لقوانين معلبة تهدف مع ​الكورونا​ لتقطيع الوقت حتى تشرين الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: جلسة المجلس اليوم مسرحية لقوانين معلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.