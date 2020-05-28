الان بيفاني يطلب إجراء تدقيق لكل حساباته المصرفية وحساب عائلته

تقدّم المدير العام ل​وزارة المالية​ آلان بيفاني بطلب إلى رئيس هيئة التحقيق الخاصة لإجراء تدقيق لكل حساباته المصرفية وحساب عائلته، في سابقة من مدير وخصوصا بوزارة الماليّة، على امل ان ينسحب هذا الامر على كل المدراء العامين وجميع الموظّفين بالمؤسسات العامة بالدولة اللبنانية.

وقد تقدم بيفاني بالطلب للتأكد من ​سلامة​ حركة هذه الحسابات وعلى مدى السنوات العشرين الماضية ليبنى على الشيء مقتضاه.

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