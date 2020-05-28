- 1/2
- 2/2
تقدّم المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني بطلب إلى رئيس هيئة التحقيق الخاصة لإجراء تدقيق لكل حساباته المصرفية وحساب عائلته، في سابقة من مدير وخصوصا بوزارة الماليّة، على امل ان ينسحب هذا الامر على كل المدراء العامين وجميع الموظّفين بالمؤسسات العامة بالدولة اللبنانية.
وقد تقدم بيفاني بالطلب للتأكد من سلامة حركة هذه الحسابات وعلى مدى السنوات العشرين الماضية ليبنى على الشيء مقتضاه.
كانت هذه تفاصيل خبر الان بيفاني يطلب إجراء تدقيق لكل حساباته المصرفية وحساب عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.