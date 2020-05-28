بيان جديد من مصرف الرافدين بخصوص سلف الموظفين

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، أن التقديم على سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عبر المنصة الالكترونية التي أطلقت حديثاً.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المنصة الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans".



وأضاف، أنه "بإمكان الموظف التقديم على السلفة بواسطة الرابط الإلكتروني ولن يتاخر موعد استلامها لفترات وجيزة"، مبيناً أن "المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين أو المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي متطلباته".

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