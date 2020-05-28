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أسعار النفط تهبط وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين

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انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط،‭‭ ‬‬الخميس، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على رد قوي على قانون أمني صيني مقترح في هونج كونج، ومع تشكك بعض المتعاملين في التزام روسيا بتخفيضات حادة في الإنتاج.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير اتفقا أثناء محادثة هاتفية على تعزيز "التعاون الوثيق" بشأن قيود انتاج النفط.

 

لكن كثيرين يشعرون بأن روسيا ترسل إشارات متباينة قبل أقل من أسبوعين من اجتماع بين منظمة أوبك وحلفائها.

 

وتخفض المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الانتاج بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا في أيار حزيران.

 

وقال فيل فلين المحلل البارز في برايس فيوتشرز جروب "الأمر يبدو رائعا على الورق، لكن السوق تحجم عن الابتهاج حتى نحصل على قليل من التفاصيل الإضافية بشأن هل ستكون هناك تخفيضات وعدد البراميل التي سيجري خفضها والفترة الزمنية للتخفيضات".

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وسجلت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول في الساعة 8 بتوقيت بغداد 34.08 دولا منخفضة 0.60 دولار.

 

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.94 دولار، ، لتبلغ عند التسوية 31.81 دولار للبرميل.

 

ومن ناحية أخرى تتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن أعلنت بكين عن خطط لفرض تشريع أمني وطني جديد على هونج كونج وهو ما أثار احتجاجات في الشوارع.

 

وتتعرض أسواق النفط أيضا لضغط من توقعات متشائمة بشأن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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