بابل تسجل خمس اصابات مؤكدة بفايروس كورونا

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن عن تسجيل خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم".

واضافت ان "الاصابات متوزعة على اصابتين في قضاء المحاويل واصابتين في منطقة البكرلي واصابة في حي الامام علي (ع )"، داعية "المواطنين الى "الإلتزام بتعليمات الصحة العامة وقرارات خلية الأزمة بالحظر الوبائي من أجل سلامتكم وصحتكم".