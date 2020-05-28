مصر تكشف موعد "ذروة كورونا" في البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/5/28 10:50 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/5/28 10:50 ص بتوقيت أبوظبي

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أن ذروة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده ستكون بعد أسبوعين. جاء ذلك خلال مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا (دلتا النيل/شمال) الذي يناقش أحدث الأبحاث العلمية بالعالم في مواجهة فيروس كورونا، وفق وسائل إعلام محلية. وأكد تاج الدين على ضرورة تكاتف كافة المؤسسات في الدولة للخروج من الأزمة إلى بر الأمان. وأمس الأربعاء، قفزت إصابات كورونا إلى 910 حالات لأول مرة، ليرتفع الإجمالي إلى 19666، فيما سجلت 19 وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 816 حالة.

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