تفوق ميزانيات دول.. أغلى 5 أسلحة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم قائمة أغلى المركبات العسكرية والأسلحة في العالم العديد من الآليات الجوية والبحرية والبرية التي صُممت خصيصا لتقدم أقوى أداء داخل البيئات والتضاريس والظروف المناخية فائقة الصعوبة.

ولهذا ترتفع دائما تكاليف إنتاج وتشغيل واستخدام التكنولوجيا المتطورة لتلك المركبات العسكرية والآليات ضمانا لتوفير الأمان والدعم الذي يصنع الفارق للجيوش خلال المعارك .

ورصد موقع hotcars.com أغلى 5 مركبات عسكرية التي تُكلف عمليات تصنيعها وتشغيها خزائن الجيوش الكثير من الأموال.

5- Chengdu J-20 Black Eagle





تشنغدو جيه -20 بلاك إيجل هي طائرة مقاتلة بمقعد واحد تم إنتاجها بواسطة شركة تشنغدو للفضاء الصينية لتنضم لقائمة أغلى المركبات العسكرية حيث يكلف إنتاج الطائرة الواحدة منها حوالي 110 ملايين دولار.

ويتضمن تسليح المقاتلة مدافع داخلية وصواريخ AM-PL قصيرة المدى PL-10 وصواريخ جو جو PL-21 طويلة المدى، بالإضافة إلى صواريخ من طراز PL-12C / D طويلة المدى بجانب الصواريخ المضادة للإشعاع.

4- F-35 Lightning II





طائرة F-35 Lightning II المقاتلة التي أنتجتها شركتي Lockheed Martin وNorthrop Grumman كجزء من برنامج Joint Strike Fighter العسكري عام 1996 والذي كلف الخزينة الأمريكية 1.5 تريليون دولار تعد واحدة من بين إصدارات مقاتلات F35 التي يبلغ ثمنها 115 مليون دولار وتكلف عملية تشغيلها 35 ألف دولار للساعة الواحدة.

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3- F-22 Raptor





ليست من بين أغلى المركبات العسكرية فحسب بل أيضا تعتبر طائرات F-22 Raptor المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأمريكي من بين الأكثر تقدما حيث اكتسبت مكانتها الخاصة بفضل قدرتها العالية على المناورة والتموية.

وجاء تصنيع طائرات F-22 Raptor المقاتلة، التي يبلغ ثمن تحليقها لساعة واحدة فقط حوالي 60 ألف دولار، كنتيجة لثمرة تعاون جمعت بين شركتي لوكهيد مارتن وبوينج اللتان كشفتا النقاب عنها للمرة الأولى عام 1997 بسعر 350 مليون دولار.

2- Virginia Class Submarine





تعد غواصات Virginia Class Submarine من بين أغلى المركبات العسكرية في العالم، فذلك الطراز من الغواصات التابعة للبحرية الأمريكية والتي تخدم في المحيطات المفتوحة والمياه الساحلية، تبلغ كلفة تصنيع القطعة الواحدة منها ملياري دولار، بينما تبلغ تكلفة تشغيلها لساعة واحدة 50 ألف دولار.

1- CVN-78





بتكلفة 9.8 مليار دولار تعد حاملة الطائرات CVN-78 هي أغلى مركبة عسكرية في العالم حيث تبلغ مساحة كل قطعة واحدة منها 4.5 فدان وتزن أكثر من مائة ألف طن ويمكن لحاملات طائرات CVN-78 استيعاب انطلاق 75 طائرة من سطحها، بالإضافة إلى صواريخ Sea Sparrow المتطورة.