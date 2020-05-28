تضاعف محاولات قرصنة "وثائق سرية" بكوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس، أن عدد محاولات القرصنة التي استهدفت معلومات دفاعية في البلاد من الخارج، تضاعفت تقريبا خلال عام 2019.



لكن وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أكدت أن تلك محاولات القرصنة لم تنجح رغم ذلك في تسريب وثائق.

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ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة أنه تم اكتشاف إجمالي 9533 محاولة قرصنة استهدفت نظام المعلومات الدفاعية في البلاد العام الماضي، مقارنة بنحو 4 آلاف محاولة في 2017 وخمسة آلاف في 2018.

وذكرت الوزارة أنه بعد تلك المحاولات فإنها قامت بإنشاء نظام حماية قوي لمنع تسرب المعلومات.

وحسب يونهاب، فإن معظم عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) المستخدمة في الهجمات الأخيرة قد تم تتبعها وتبين أنها تعود إلى الصين والولايات المتحدة.