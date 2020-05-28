شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في البرازيل إلى 25598 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 25598 حالة.

Advertisements ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة أن البرازيل سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 20599 إصابة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411821 حالة. وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 166647 شخصا. وأشارت بلومبرغ إلى أن ولاية ساو باولو وحدها سجلت 6712 وفاة و89483 إصابة بكورونا حتى الآن.

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