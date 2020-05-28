شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 79 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، من دون تسجيل أية وفيات.

Advertisements وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة. وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية عند 269 حالة.

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