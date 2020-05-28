صحيفة خليجية تشيد بجهود الإمارات في التعامل مع الأزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه في كافة مراحل مواجهة الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" والجهود المبذولة لمحاصرته والحد من تداعياته، قدمت دولة الإمارات نموذجاً يعكس مدى شجاعة وقوة القرارات الوطنية المتبعة في الحرب على الوباء، فالمواقف الإنسانية المشرفة نموذج حضاري ضمن سياسة الدولة الثابتة في تقديم كل دعم ممكن للمتأثرين في الداخل عبر مبادرات وخطط تلبي التطلعات في الظرف الحالي، أو على الصعيد الدولي سواء بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني وما يلزم للكوادر الطبية في عشرات الدول فضلاً عن الدعم اللوجستي بهدف تعزيز قدرات قرابة 100 دولة عبر إيصال ما يلزمها بدعم إماراتي كامل بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة.

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وأضافت صحيفة "الوطن" اليوم ترسخ الدولة نموذجاً جديداً في التعامل مع الأزمات الطارئة وتسريع استعادة دورة الحياة الطبيعية والحفاظ على زخم الاقتصاد، لتأكيد أهمية التعاون الدولي والتنسيق على أعلى مستوى بهدف المواجهة الجماعية التي تجمع المجتمع الدولي في مواجهة الفيروس الخطير الذي سبب خسائر مأساوية على الصعيد البشري".

وخلصت لى القول " نؤمن بأننا في وطن يجيد التكيف مع كافة الظروف بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية، وذلك بفضل رعاية القيادة الرشيدة لجميع القطاعات والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القدرات اللازمة في التعامل مع أي حدث عالمي يمكن أن يكون له تداعيات على الجميع، وهذا ما يعزز الثقة في النجاح والقدرة على مواصلة الإنجازات"