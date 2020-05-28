سلطات بريطانيا تغلق سفارتها وتسحب دبلوماسييها من كوريا الشمالية

أعلن سفير ​بريطانيا​ لدى ​كوريا الشمالية​ كولين كروكس "إغلاق ​السفارة البريطانية​ في ​بيونغ يانغ​ مؤقتا في 27 أيار 2020 ومغادرة كل الموظفين الدبلوماسيين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للفترة الراهنة".

وأصدرت ​وزارة الخارجية البريطانية​ بيانا أوضحت فيه أن القرار اتُخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة"، مشددة على أن "بريطانيا حريصة على العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وستسعى للعودة إليها بأسرع ما يمكن".



وذكر موقع "إن.كيه نيوز"، الذي يقع مقره في سيول ويتابع الوضع في كوريا الشمالية في نبأ منقول عن مصادر إن الدبلوماسيين عبروا الحدود إلى ​الصين​ برا، إذ أن حركة الطيران ما زالت معلقة.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أية حالة إصابة ب​فيروس كورونا​، لكنها حظرت كل التنقلات تقريبا عبر الحدود وتضع الأجانب في حجر صحي لأسابيع.