ترامب: نحقق بقضية وفاة رجل أسود أثناء احتجازه لدى الشرطة في مدينة منيابوليس

علّق الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، على ال​فيديو​ الذي وثق مشهد موت مواطن أميركي تحت ركبة شرطي في ​الولايات المتحدة​، قائلا : "ان ​وزارة العدل​ ومكتب التحقيقات الاتحادي يحققان في قضية رجل أسود أعزل توفي أثناء احتجازه لدى ​الشرطة​ في مدينة منيابوليس". وأكد انه "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".

وأظهرت مشاهد الفيديو التي تداولها المواطنون في ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في أميركا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد. ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأميركية، وهو يقول "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس. بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".

وأقالت إدارة الشرطة أفراد الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الحادث. ولفت رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، إلى ان الأربعة أصبحوا الآن "موظفين سابقين".