6566 إصابة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الهند

أفادت شبكة "سكاي نيوز" ان ​الهند​ سجلت 6566 إصابة و194 وفاة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، 5 ملايين و750 ألفا. وتتصدر الولايات قائمة البلدان الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا، بمليون و740 ألفا و100 حالة.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بـ396 ألفا و166 حالة، وروسيا ثالثة بـ 370 ألفا و680، وإسبانيا رابعة بـ283 ألفا و849 حالة.

أما بالنسبة لوفيات كورونا حول العالم، فقد بلغت الحصيلة الإجمالية، 355 ألفا و261 وفاة.

وظهر الفيروس أول مرة بمدينة ووهان الصينية في كانون الأول 2019، لينتشر في أكثر من 200 دولة ومنطقة بالعالم.