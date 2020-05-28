سفير بريطانيا بكوريا الشمالية: اغلاق سفارة مؤقتا بسبب فيروس كورونا

أعلن سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية كولين كروكس أن بلاده أغلقت السفارة مؤقتا وغادر كل دبلوماسييها البلاد، في أحدث خطوة من نوعها من جانب بعثة أجنبية، وسط قيود صارمة تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.
أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا أوضحت فيه أن القرار اتُخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".
هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، 5 ملايين و750 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة البلدان الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا، بمليون و740 ألفا و100 حالة.
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