سفير بريطانيا بكوريا الشمالية: اغلاق سفارة مؤقتا بسبب فيروس كورونا

أعلن سفير بريطانيا لدى ​كوريا الشمالية​ كولين كروكس أن بلاده أغلقت ​السفارة​ مؤقتا وغادر كل دبلوماسييها البلاد، في أحدث خطوة من نوعها من جانب بعثة أجنبية، وسط قيود صارمة تهدف لمنع انتشار ​فيروس كورونا​.

أصدرت ​وزارة الخارجية البريطانية​ بيانا أوضحت فيه أن القرار اتُخذ بسبب "قيود على دخول البلاد جعلت من المستحيل على موظفينا التناوب ومواصلة العمل بالسفارة".

هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، 5 ملايين و750 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة البلدان الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا، بمليون و740 ألفا و100 حالة.