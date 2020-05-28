لجنة الصحة الوطنية في الصين: اصابتان جديدتان بفيروس كورونا

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ أن الصين سجلت إصابتين جديدتين مؤكدتين ب​فيروس كورونا​ المستجد في البر الرئيسي يوم 27 أيار مقابل حالة واحدة في اليوم السابق.

ولفتت اللجنة إلى أن الحالتين وافدتان من الخارج.

وأكدت الصين أيضا رصد 23 حالة جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم 27 أيار مقابل 28 حالة في اليوم السابق.

يذكر ان الصين هي أول دولة ظهر فيها فيروس كورونا وانتشر بعد ذلك في دول عدة مخلفة عددا كبيرا من الاصابات والوفيات. و​الولايات المتحدة الاميركية​ هي أكثر دولة تأثيرا بهذا الفيروس.