وزارة الصحة البرازيلية: أكثر من 25 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​البرازيل​ية أن ​حالات​ الوفاة الناجمة عن ​فيروس كورونا​، تخطّت عتبة 25 ألف وفاة بعد تسجيل 1086 وفاة إضافية في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، و​الإصابات​ المؤكّدة بالفيروس بلفغت 411 ألفاً و821 إصابة.

ومنذ ستّة أيام تسجّل البرازيل يومياً أكثر من ألف وفاة بالفيروس، في حصيلة تتخطّى تلك المسجّلة في الولايات المتّحدة، ​الدولة​ الأكثر تضرّراً في ​العالم​ من كوفيد-19 سواء من حيث عدد الإصابات (حوالى 1,8 مليون إصابة) أو الوفيات (أكثر من مئة ألف وفاة).

وفي بلد يعدّ 210 ملايين نسمة بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو (6712 وفاة و89483 إصابة) وريو دي جانيرو (4605 وفاة و42398 إصابة)، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات ​الشمال​ والشمال الشرقي.