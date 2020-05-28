كشفت جامعة جونز هوبكنز، التي تعدّ مرجعاً في تتبع حالات فيروس كورونا، أن عتبة الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة الأميركية تخطّت عتبة مئة ألف وفاة، أما حصيلة المصابين بالوباء على بلغت 1,7 مليون شخص، شفي من بينهم 385 ألفاً.
وسجّلت ولاية نيويورك لوحدها نحو ثلث وفيات كوفيد-19 المعلنة في الولايات المتحدة حيث نكّست الأعلام على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي تكريماً لضحايا الوباء.
وسجّلت الولايات المتحدة في 26 شباط أول وفاة بكوفيد-19 على أراضيها، علماً أنّ السلطات عادت وأعلنت أنّ مصابين بالوباء توفوا في البلاد أواسط شباط.
ووفق موقع "وورلدوميتر"، فإن عدد الوفيات نسبةً لعدد السكان في الولايات المتحدة يعتبر أدنى مقارنة بدول أوروبية عدّة ولا سيما المملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وحتى السويد.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مئة ألف وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.