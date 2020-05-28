أكثر من مئة ألف وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

كشفت جامعة جونز هوبكنز، التي تعدّ مرجعاً في تتبع ​حالات​ ​فيروس كورونا​، أن عتبة ال​وفيات​ جراء الفيروس في ​الولايات المتحدة​ الأميركية تخطّت عتبة مئة ألف وفاة، أما حصيلة المصابين بالوباء على بلغت 1,7 مليون شخص، شفي من بينهم 385 ألفاً.

وسجّلت ولاية ​نيويورك​ لوحدها نحو ثلث وفيات كوفيد-19 المعلنة في الولايات المتحدة حيث نكّست الأعلام على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي تكريماً ل​ضحايا​ الوباء.

وسجّلت الولايات المتحدة في 26 شباط أول وفاة بكوفيد-19 على أراضيها، علماً أنّ السلطات عادت وأعلنت أنّ مصابين بالوباء توفوا في البلاد أواسط شباط.

ووفق موقع "وورلدوميتر"، فإن عدد الوفيات نسبةً لعدد السكان في الولايات المتحدة يعتبر أدنى مقارنة بدول أوروبية عدّة ولا سيما ​المملكة المتحدة​ و​بلجيكا​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​فرنسا​ وحتى ​السويد​.