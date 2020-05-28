شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية البرلمان: أزمة كورونا تدعو لتعاظم الجهود للقضاء على الاقتصاد الخفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا عظمت كل المجهودات التى تنادى بأهمية القضاء على الاقتصاد غير الرسمى ٱو الخفى.

ولفت رئيس "محلية البرلمان، إلى أن الدولة عندما تكون مواردها ضعيفة من خلال الترهل فى منظومة التشغيل الخاصة بتنوع الاقتصاد واعتمادها على الغالبية العظمى من شعبها وليس على موارد رئيسية بمعنى عدم تنوع الاقتصاد وضعف حركة الشعوب تنهار وتتفكك.

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وأضاف أن ذلك يعنى أنه من الضرورى أن يكون لدينا اقتصاد رسمى تكون فيه الحكومات قوية ولابد من استغلال هذا الأمر على مستوى الإعلام.

وشدد أن أزمة كورونا يوجد بها منفعة فى شأن التوعية والتثقيف بأهمية أن يكون الاقتصاد رسمى وأن تسعى الأفراد للانضمام له، كما أنه يجعل هناك مسئولية على الضرائب بتسرع من إعادة إصلاح المنظومة وتغيير السياسات التصالح فى النزاع الضريبى تحت مبدأ القليل فى الكثير يجمع.

وكان قد أكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى أن تقديرات الاقتصاد غير الرسمى تصل إلى أرقام فلكية تقدر بـ 60% وهذا أمر غير مقبول ولابد من اندماجه فى الاقتصاد الرسمى، مشدداً على سرعة الانتهاء من البنية المعلوماتية لتحقيق هذا الاندماج.