قرارات الحكومة لمواجهة كورونا الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "الكمامة إلزامية من بعد غد .. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن أجهزة الدولة تبدأ من بعد غد ولمدة 15 يوما، تنفيذ القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وهو ما يمثل الوضع الذي ستتحرك فيه الدولة نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء على رأس تلك القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء في المادة ال(11) إلزام المواطنين العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحال التجارية العامة والخاصة أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو في أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية وذلك لحين صدور إشعار أخر.

وتحت عنوان "لا صحة لتحذير المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات في حالة الإصابة بكورونا"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لوزارة الصحة يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا عار تماما عن الصحة.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحة أن كافة المستشفيات "العامة – المركزية – الصدر – الحميات" ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقا لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الأعراض البسيطة، مناشدة من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحفة (الجمهورية) أن محمد سعفان وزير القوى العاملة أعلن تعيين 135 شابا من بينهم اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، فضلا عن توفير 10112 فرصة عمل للشباب من بينهم 30 فرصة لذوي الهمم بالقطاع الخاص، من أصحاب المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة والمتوسطة والعمالة الفنية والعمالة العادية، وذلك من خلال النشرة الشهرية التي تصدرها الوزارة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وتحت عنوان "الشركات العالمية تنقب عن البترول في البحر الأحمر"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد استمرار كافة الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية في مناطق الامتياز البترولية بجنوب مصر طبقا لبرامجها المخططة على الرغم من التحديات التي تفرضها أزمة فيروس كورونا .. مشيرا إلى أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تواصل تنفيذ خططها مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية وغيرها.

وأضاف الملا أن الوزارة تشارك بفاعلية في تنفيذ رؤية القيادة السياسية بجنوب مصر من خلال تنفيذ مشروعات بكافة المجالات والأنشطة البترولية بهدف وضع المنطقة على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز وتلبية احتياجات محافظات الصعيد إلى جانب جهود توصيل الغاز للمنازل والتي تسهم في تقديم خدمات حضارية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعلن الملا أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى مع الشكرات الفائزة في المزايدة العالمية التي تم طرحها بمنطقة البحر الأحمر لأول مرة وجار استكمال الإجراءات التشريعية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مضيفا أن النتائج الإيجابية للمزايدة تعطي دفعة للمضي قدما في خطط جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لقطاع البترول خاصة في المناطق البكر الواعدة.

وعودة إلى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان "أول شحنة من صفقة عربات القطارات الروسية تصل في يونيو"، أن أول شحنة من عربات القطارات الروسية تصل قبل نهاية يونيو المقبل، حيث تغادر الباخرة المخصصة لنقلها من ميناء "سان بطرسبرج" الروسي السبت بعد المقبل وعلى متنها 30 عربة لتصل إلى ميناء الإسكندرية في غضون أسبوعين، وبذلك تكون هذه الصفقة، التي تشمل 1300 عربة وبتكلفة مليار و16 مليون يورو، قد دخلت حيز التنفيذ.

وتحت عنوان "توريد 1ر3 مليون طن قمح وتخصيص 7 مليارات جنيه للمزارعين"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أعلن أن إجمالي معدلات توريد القمح المحلي وصل إلى 1ر3 مليون طن منذ بدء موسم القمح المحلي منتصف أبريل الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يستمر التوريد لمدة 3 أشهر حتى منتصف يوليو القادم، مؤكدة أن التوريد زاد خلال الأسابيع الماضية نتيجة رفع أسعار استلام القمح ليصل إلى 700 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة تأمين احتياجات البلاد وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم تخصيص 450 مركزا ونقطة لاستقبال الأقماح المحلية بجميع المحافظات.

وأيضا تحت عنوان "المالية: تيسيرات ضريبية جديدة لمساندة القطاعات الاقتصادية"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين تسهم في مساندة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية.

وأشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصا جديدا يقرر التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.