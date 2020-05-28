أول رد من زكربرج على تهديد ترامب: الرقابة ليست "الرد الصائب"​​

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مارك زكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك تعليقا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون ”الرد الصائب“ من قبل الحكومة، بحسب ما نقلت رويترز.

كان ترامب قد هدد يوم الأربعاء بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيرا لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وقال زكربرج في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم أمس الأربعاء "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام اعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب".

وعرضت فوكس نيوز مقطعا قصيرا للمقابلة وقالت إنها ستذيعها بالكامل اليوم الخميس.