رئيس نادي كفر الشيخ: مجدي عبد الغني منح 4 أندية شيكات لصرف رواتب اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف المهندس أشرف أبوحليمة مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، الأربعاء، عن سر زيارة الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، لمحافظة كفر الشيخ، وعقده لقاء مع بعض رؤساء أندية المحافظة بداخل نادي كفر الشيخ.

وأكد رئيس نادي كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجدي عبد الغني، منح شيكات مقبولة الدفع خلال لكل من فؤاد الرفاعي، رئيس نادي بلطيم، ومختار عبد الحليم، رئيس نادي الحامول، وجمال الصيرفي، رئيس نادي بيلا، وبحضوره كرئيسًا لنادي كفر الشيخ.

وقال أبوحليمة، إن زيارة رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، للمساهمة فى دعم اللاعبين وصرف رواتبهم، فى إطار خطة الجمعية لرفع المعاناة عن كاهل الرياضيين الذين تأثروا بتوقف النشاط الرياضى، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.