كورونا في 24 ساعة| إعلان موعد الذروة في مصر وقفزة مفزعة في الإصابات وحسم جدل الإسبرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ذروة جائحة فيروس كورونا في مصر بعد أسبوعين، وطالب بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقي بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا كما طالب بوجود مستشفى عزل في جامعة طنطا.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.

قفزة كبيرة.. الصحة: 910 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و19 حالة وفاة

مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف موعد ذروة كورونا في مصر

وجبات وكبائن تعقيم.. ننشر استعدادات المدن الجامعية المخصصة للعائدين من الخارج "صور"

أول رد من "الصحة العالمية" على أنباء توجيهها بعدم تشريح جثث ضحايا كورونا

3 وفيات بكورونا بين الأطباء اليوم.. والنقابة: الصحة استجابت لطلب واحد فقط

"راجعت الفحوصات اللازمة".. وزيرة الصحة تطمئن هاتفياً على الأطباء المصابين بكورونا

الإبلاغ وخريطة بالمستشفيات.. 11 خدمة يقدمها تطبيق "صحة مصر" بشأن كورونا

مجلس النقابة: حقيقة الكورونا بين الصحفيين: 9 إصابات: 4 تعافوا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة

عمدة موسكو يعلن تخفيف قيود الحظر مع انخفاض حالات كورونا الجديدة

كوريا الجنوبية.. أكثر من مليوني طالب يعودون إلى مدارسهم رغم كورونا

"رويترز": حالات كورونا في دول الخليج تتجاوز 200 ألف

جوتيريش: كورونا جعل حماية المدنيين في مناطق الصراع أكثر صعوبة

ليبيا تسجل أكبر عدد حالات إصابة بكورونا خلال يوم واحد

كوريا الجنوبية تسجل 79 إصابة إضافية بكورونا ولا وفيات

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن استخدام "الأسبرين" لعلاج مرضى "كورونا"