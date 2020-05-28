حدث ليلاً| مصر تقترب من 20 ألف إصابة بـ"كورونا".. وإعلان أسعار الإقامة في الفنادق للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة: 910 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و19 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا في الوطن العربي: الإصابات تتجاوز ربع المليون .. ومصر على أعتاب ألف إصابة يوميًا

وصل عدد الإصابات بفيروس "كورونا..كوفيد-19"، بالوطن العربي، إلى 254 ألفًا و810 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 3181 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الأعداد مفزعة"..طبيب بحميات طنطا معلقًا على زيادة الإصابات بفيروس كورونا

قال الدكتور أحمد جامع، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى حميات طنطا، إنه لابد من المواطنين مساعدة وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المواطنين، وارتداء الكمامات لتقليل العدوى والإصابة لأن الإجهاد على الوزارة كبير جدًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

3 وفيات بكورونا بين الأطباء اليوم.. والنقابة: الصحة استجابت لطلب واحد فقط

كشفت نقابة الأطباء، عن وفاة 3 أطباء جدد جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 23 طبيبًا منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"راجعت الفحوصات اللازمة".. وزيرة الصحة تطمئن هاتفياً على الأطباء المصابين بكورونا

تواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، مع عدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفيات العزل والحميات والصدر، عن طريق اتصالات هاتفية، اطمأنت خلالها على حالتهم الصحية وراجعت معهم الفحوصات اللازمة التي تم إجراؤها لهم وتطبيق بروتوكولات العلاج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الإبلاغ وخريطة بالمستشفيات.. 11 خدمة يقدمها تطبيق "صحة مصر" بشأن كورونا

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تحديث خدمات تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته وزارة الصحة للمواطنين لمتابعة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تصل لـ3500 جنيه.. "غرفة السياحة" تكشف أسعار الإقامة في الفنادق للمصريين

كشف محمد فاروق، عضو غرفة شركة السياحة، عن أسعار الإقامة في الفنادق السياحية للمصريين (لليلة الواحدة) في ظل عمل الفنادق والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكونجرس يقر مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب "الإيغور"

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بأقلية الإيغور في الصين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الوطنية للإعلام": لن يتم دخول العاملين أو الضيوف إلا بارتداء الكمامة اعتبارا من السبت

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن هناك متابعة مستمرة لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام للوقاية من مرض كورونا، واتساقا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية، فهناك تخفيض لأعداد العاملين وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالمبنى، وأيضا وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فلن يتم السماح اعتباراً من السبت المقبل بدخول أي من العاملين أو الضيوف إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وتدعيما لتلك الاجراءات حرصا على العاملين جاري تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبني.

للتفاصيل.. اضغط هنا

صحة كفر الشيخ تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، إصابة 12 حالة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس، ما يعد أعلى عدد سجلته الصحة بالمحافظة منذ تفشي فيروس كورونا، عدا حالة واحدة سوف يجرى سحب عينة أخرى منه بعد 24 ساعة لتحليها للتأكد من إيجابية الحالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

جوتيريش: كورونا جعل حماية المدنيين في مناطق الصراع أكثر صعوبة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي من أجل التركيز على إنهاء جائحة (كوفيد-19)، وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشدّ الناس ضعفا، وإيجاد فضاء للحوار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ليبيا تسجل أكبر عدد حالات إصابة بكورونا خلال يوم واحد

سجلت السلطات الليبية، الأربعاء أكبر عدد من حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد كوفيد 19 خلال يوم واحد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"هواوي" تصدر بيانًا بشأن تسليم ابنة مؤسسها للولايات المتحدة

أعربت شركة هواوي الصينية، عن خيبة أملها إزاء قرار محكمة كندية بإمكانية المضي قدما فى اجراءات قضية تسليم المسؤولة المالية البارزة بالشركة وابنة مؤسسها، مينج وانتشو، للولايات المتحدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف في الولايات المتحدة

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة المئة ألف، الأربعاء، حتى مع انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة وعودة المتاجر للعمل وخروج الأمريكيين من العزل العام على مستوى البلاد، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

للتفاصيل.. اضغط هنا