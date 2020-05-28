العقار الذي يتناوله ترامب.. أوروبا علقته ودول عربية "لا تعتزم وقفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قررت منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب التي تتضمن عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج فيروس كورونا المستجد بعد جدل مطول حول العقار بعد دراسة موسعة نشرتها دورية "لانسيت" الطبية كشفت أن عقار الملاريا يرتبط بزيادة خطر الوفاة لمرضى فيروس كورونا.

وأثار عقار هيدروكسي كلوروكين جدلا منذ بداية استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا، وفور إعلان تعليق استخدام العقار لم يختلف الجدل كثيراً، فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول العقار، وأوقفت ثلاث دول أوروبية استخدامه ولا تزال دول عربية تستخدمه في تجارب علاج المرضى.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة، في مجلة "ذي لانسيت" الطبية، اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19، ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وفي الدراسة، التي تناولت بالبحث أكثر من 96 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، تبين أن الذين عولجوا بعقار هيدروكسي كلوروكين، أو كلوروكين، كانوا عرضة للوفاة بصورة أكبر من المرضى، الذين لم يتم علاجهم بالعقارين.

وقال مؤلفو الدراسة إنهم لا يستطيعون تأكيد ما إذا كان تناول هذا الدواء يقدم أي فائدة لمرضى كورونا، وفق ما نقلت "رويترز".

وكتبوا "هناك حاجة إلى تأكيد سريع من التجارب السريرية العشوائية". ولم تشتمل الدراسة على تجارب محكومة باستخدام العقار مع المقارنة بعقار وهمي.

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وقال ترامب إنه يتناول العقار بالرغم من تحذير قطاع الصحة بأنه قد يتسبب بمشاكل للقلب.

وكان ترامب قد كرر الدعاية للعقار، بالرغم من النصائح الطبية.

وزاد الطلب على هيدروكسي كلوروكين، وهو علاج متوافر منذ عقود، مع ضغوط ترامب المتكررة لاستخدامه لعلاج الفيروس، ومطالبته للناس بتجربته.

وقال ترامب إنه يستخدم هيدروكسي كلوروكين كعلاج وقائي، بالرغم من نقص الأدلة العلمية على فائدته.

وقال الدكتور ريك برايت الذي عزله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه في أبريل من قيادة جهود تطوير اللقاحات الحكومية ضد فيروس كورونا، إن تركيز ترامب على هذه الأدوية "شتت جهود عشرات العلماء الأمريكيين على مستوى البلاد".

وأعلنت السلطات الفرنسية أمس الأربعاء عن وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مصابي فيروس كورونا استنادا لتوصيات المجلس الأعلى للصحة العامة. ويذكر أن عقار هيدروكسي كلوروكين بدأ استخدامه في فرنسا نهاية مارس وكان قد سمح به فقط في المستشفيات وحصرا لمعالجة الإصابات الخطرة، بناء على قرار للجان الأطباء.

وفي وقت سابق، طلب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران السبت "مراجعة القواعد الناظمة لوصف" عدد من العقاقير بينها هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور دراسة تشير إلى عدم فاعليته ومخاطر استخدامه في معالجة كوفيد-19.

وجاء في تغريدة للوزير أنه "بعد نشر صحيفة "ذا لانست" دراسة تحذر من مخاطر بعض العقاقير وعدم فاعليتها في معالجة كورونا وبينها هيدروكسي كلوروكين، طلبت من المجلس الأعلى للصحة العامة إجراء تحليل للدراسة وتقديم اقتراح خلال 48 ساعة لمراجعة القواعد الناظمة للوصفات الطبية".

وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الادوية الايطالية عن تعليق استخدام هيدروكسي كلوروكوين لمرضى فيروس كورونا المستجد، بعد أيام من اعلان منظمة الصحة العالمية عن إيقافها مؤقتًا دراسة العقار كعلاج محتمل للوباء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية عن وكالة الأدوية الايطالية قولها، إن "الأدلة السريرية الجديدة المتعلقة باستخدام هيدروكسي كلوروكوين للأشخاص المصابين بفيروس كورونا تشير إلى زيادة خطر التفاعلات الضارة مع فائدة ضئيلة أو معدومة".

وفي بلجيكا اوصى المجلس العلمي للصحة العامة بتعليق استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت الوكالة الفيدرالية للدواء في بلجيكا 8 آثار جانبية ضارة لهذا العقار على مرضى كوفيد 19، ثلاثة منها تسببت في الوفاة.

وفي الشرق الأوسط لا تزال ردود الأفعال متباطئة تجاه العقار المثير للجدل، ففي مصر تدرس اللجنة العلمية لفيروس كورونا إمكانية استبدال هذا العلاج بغيره في بروتوكول العلاج، وفق تصريحات الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة.

وأعلن الأردن والجزائر، استمرار استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" المضاد للملاريا لعلاج مرضى كورونا، رغم توصية منظمة الصحة العالمية بوقف استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكد المسؤول عن ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحق، أنه لم يتم بحث إيقاف استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في البلاد، فيما أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور بقّاط بركاني، أن بلاده لا تعتزم وقف استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين"، مشيرا إلى أنه "تم علاج آلاف الحالات بهذا الدواء بكثير من النجاح إلى يومنا هذا ولم نسجل أي أعراض غير مرغوب فيها أو أي حالة وفاة مرتبطة باستخدام كلوروكين".