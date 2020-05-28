قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك تعليقا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي، إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل الحكومة.
وقال زوكربرج، الأربعاء، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرضرقابة على منصة، لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة، ليس برد الفعل الصائب".
وعرضت "فوكس نيوز" مقطعا قصيرا للمقابلة، وقالت إنها ستذيعها بالكامل، الخميس.
وكان ترامب هدد، الأربعاء، بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي، أو إغلاقها، بعد يوم من إضافة تويتر تحذيرا لبعض تغريداته، لحث
وكرر الرئيس الأميركي، دون تقديم دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريتدين، قائلاً: "يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تمامًا".
وأضاف متوعدا: "سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك ".
وتابع قائلا موجها كلامه للمسؤولين عن تلك المواقع: "نظفوا أفعالكم الآن"، كما اعتبر في تغريدة سابقة على تويتر، منصته المفضلة للتواصل مع العالم إن "تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس فيسبوك يرد على ترامب: الرقابة ليست القرار الصائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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