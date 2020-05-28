شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 9533 محاولة قرصنة استهدفت معلومات دفاعية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن عدد محاولات القرصنة التي استهدفت معلومات دفاعية في البلاد من الخارج، تضاعفت تقريبا خلال عام 2019، وأكدت أن تلك المحاولات لم تنجح رغم ذلك في تسريب وثائق.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة أنه تم اكتشاف إجمالي 9533 محاولة قرصنة استهدفت نظام المعلومات الدفاعية في البلاد العام الماضي، مقارنة بنحو أربعة آلاف محاولة في 2017 وخمسة آلاف في .2018

وذكرت الوزارة أنه بعد تلك المحاولات فإنها قامت بإنشاء نظام حماية قوي لمنع تسرب المعلومات.

وحسب يونهاب، فإن معظم عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) المستخدمة في الهجمات الأخيرة قد تم تتبعها وتبين أنها تعود إلى الصين والولايات المتحدة.