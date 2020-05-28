شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 9533 محاولة قرصنة استهدفت معلومات دفاعية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوزارة أنه تم اكتشاف إجمالي 9533 محاولة قرصنة استهدفت نظام المعلومات الدفاعية في البلاد العام الماضي، مقارنة بنحو أربعة آلاف محاولة في 2017 وخمسة آلاف في .2018
وذكرت الوزارة أنه بعد تلك المحاولات فإنها قامت بإنشاء نظام حماية قوي لمنع تسرب المعلومات.
وحسب يونهاب، فإن معظم عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) المستخدمة في الهجمات الأخيرة قد تم تتبعها وتبين أنها تعود إلى الصين والولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: 9533 محاولة قرصنة استهدفت معلومات دفاعية في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.