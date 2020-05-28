شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 3463 إصابة جديدة و 463 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المكسيك 3463 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و463 حالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 78023 بينما وصلت الوفيات إلى 8597 حالة وفقا لمعلومات قدمتها السلطات الصحية.

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