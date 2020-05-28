تقرير للبحرية الأمريكية عن تحقيق تفشي كورونا على متن "روزفلت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول بالقوات البحرية الأمريكية أن قائد العمليات يراجع تحقيقا تلقاه عن الأحداث المحيطة بتفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".



وقال القائد نيت كريستينسن، المتحدث باسم الأدميرال مايكل جيلداي: "سيستغرق الأمر وقتا لمراجعة توصيات التحقيق والتصديق عليها من جانب الأميرال جيلداي".

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت في وقت سابق عن اكتمال تحقيقها بهذا الشأن في 27 مايو/أيار.

تحول تفشي الفيروس على متن الحاملة ، التي تدار بالطاقة النووية، إلى سجال سياسي في الولايات المتحدة بعد أن أصدر قائد السفينة نداء عاجلا من أجل المساعدة في ظل الانتشار السريع للعدوى، وسط إصابة أكثر من ألف شخص على متنها.

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والجمعة، اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بالأدميرال مايك جيلداي قائد العمليات البحرية، لمناقشة إمكانية إعادة قائد حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، التي تفشى بين بحاريها فيروس كورونا، لعمله مرة أخرى، أم لا.

وكان بريت كروزير قائد "روزفلت" تم فصله من جانب القائم بأعمال وزير البحرية آنذاك توماس مودلي لكتابته مذكرة يحذر فيها من وضع قد يكون خطيرا على متن حاملة الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت البحرية الأمريكية، في 11 أبريل/نيسان الجاري، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس من أفراد طاقم حاملة الطائرات إلى 550 بحارا بعد تسجيل 103 إصابات جديدة.

وحينها، قالت البحرية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه "تم فحص 92% من أفراد طاقم الحاملة، حيث جاءت نتائج 550 منهم إيجابية و3673 سلبية، فيما نقل ‭‭3696‬‬ منهم إلى الشاطئ".