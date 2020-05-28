شكرا لقرائتكم خبر عن 79 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سجلت 79 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، دون تسجيل أي وفيات. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه ارتفع إلى 11344 حالة. وظلت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية مستقرة عند 269 حالة.

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